Москва, , 14:24 — REGNUM Комитет Госдумы по природным ресурсам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о пчеловодстве в России, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июля.

Предлагается на законодательном уровне закрепить возможность оказания широкой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим производство продуктов пчеловодства, как со стороны государства, так и со стороны органов местного самоуправления.

Инициатива внесена в Госдуму депутатами разных фракций во главе с Геннадием Зюгановым (КПРФ) и вице-спикером нижней палаты парламента Алексеем Гордеевым («Единая Россия»).

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