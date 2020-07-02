Москва, , 14:34 — REGNUM Голосование по поправкам к Конституции РФ было открытым и доступным для граждан. Об этом 2 июля заявил международный эксперт из Франции, президент французской организации Union des Français de l'Étranger, генеральный секретарь ассоциации АФЭР Алексис Тарраде (Alexis Tarrade) на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

При этом иностранный эксперт отметил высокий уровень организации процесса голосования в части санитарно-эпидемиологических норм. В то же время жители России могли свободно проголосовать по поправкам, заявил он.

«Мы могли свободно сформировать свое мнение. Мы бы хотел отменить не только сам процесс выборов, но и все необходимые предосторожности. Во время выборов был обеспечен доступ всех россиян к избирательным участкам. Также была обеспечена возможность проголосовать на дому», — Тарраде.

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