Ташкент, , 14:17 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил российского коллегу Владимира Путина с успешным проведением голосования по поправкам к Конституции России, сообщили 2 июля в пресс-службе узбекистанского лидера.

Во время телефонного разговора стороны подчеркнули приверженность укреплению российско-узбекистансикх отношений. Собеседники обсудили предстоящие визиты на высшем уровне, а также снижение влияния пандемии на экономическое развитие.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня президент Узбекистана посетил парад Победы в Москве. В рамках визита Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев провели двусторонние переговоры. Узбекистанский лидера положительно оценил поправки к Конституции России.

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