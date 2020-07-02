Винница, Украина, , 14:23 — REGNUM В Виннице правоохранители задержали главаря местной ячейки «Национальных дружин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрея Вербецкого, сообщил популярный украинский блогер и политик Анатолий Шарий 2 июля в своём telegram-канале.

«У него изъяли вещдоки, подтверждающие планирование нападения и избиение человека, который сейчас в реанимации», — рассказал Шарий.

Он отметил, что власти Украины либо запретят организацию «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), к которой относятся и «дружины», как террористическую, либо «замнут» дело о нападении на сторонника Шария.

Напомним, ранее в Харькове боевики «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) публично объявили «сафари» на членов «Партии Шария», после чего произошло нападение на координатора партии Никиту Роженко. Полиция сначала открыла дело по статье «хулиганство», а затем переквалифицировала его в «покушение на убийство».

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