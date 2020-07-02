Москва, , 14:19 — REGNUM Китай следует считать первой страной, пострадавшей от нового коронавируса, но не его распространителем. Об этом заявил 2 июля замглавы МИД РФ Игорь Моргулов в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

«Мы считаем, что нам всем полезен опыт Китая, который стал не распространителем, а первой жертвой COVID-19», сумевшей преодолеть эту эпидемию, по крайней мере купировать ее распространение на своей территории», — сказал он.

Могулов добавил, что Россия придерживается такого подхода и активно взаимодействует с Китаем в том, что касается борьбы с эпидемией. Логику США, которые ищут виновных вместо того, чтобы объединяться против общей угрозы, понять трудно, отметил он.