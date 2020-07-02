Новосибирск, , 14:06 — REGNUM В отечественной правовой системе появилась новая форма непосредственной (прямой) демократии, считает декан факультета государственного сектора, и.о. проректора по научной работе и общественным связям Новосибирского государственного университета экономики и управления Андрей Макарцев. Об этом эксперт сказала, комментируя ИА REGNUM прошедшее голосование по внесению поправок в Конституцию РФ.

Андрей Макарцев «Говоря о голосовании, я не буду останавливаться на содержании поправок к Конституции РФ, об этом уже много говорили. Я хочу констатировать тот факт, что в отечественной правовой системе, появилась новая форма непосредственной (прямой) демократии. То, что это самостоятельный институт прямой демократии, наряду с выборами, референдумом, демонстрируют особенности правового регулирования. Во-первых, это наличие специального закона, подтверждающего единичность конституционной процедуры внесения поправок в правовой акт высшей юридической силы. Во-вторых, отличие процедуры голосования за поправки от референдумного и избирательного процесса, как в сроках голосования (на выборах, референдумах это один день), так и в организации участков для него. Можно выделить ещё много отличий, но хочется отметить, что в дальнейшем, может быть реализована возможность включения этих процедурных особенностей и в избирательное законодательство, законодательство о референдуме».

Напомним, более 1 млн новосибирцев приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ.

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