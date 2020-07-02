Анкара,
2 июля 2020, 14:04 — REGNUM
Исходя из того, как Реджеп Тайип Эрдоган обычно строит свою политику, следует предположить, что вопрос о статусе Святой Софии будет затягиваться и использоваться как инструмент давления на партнеров, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 2 июля, религиовед Роман Лункин.
Как сообщалось ранее, 2 июля по инициативе президента Турции госсовет страны рассмотрел вопрос о возможном изменении статуса Святой Софии и преобразовании ее из музея в мечеть. О решении предполагается сообщить в течение ближайших недель.
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«Думаю, что для Эрдогана как для традиционалистского политика важнее заявить о самой возможности преобразования музея в мечеть, чем действительно идти на этот шаг. Решение не было принято быстро, а теперь Эрдогану будет сложно идти на попятную и говорить, что с этим решением надо повременить. Но и утвердить это решение сложно: лишения Святой Софии статуса музея, конечно, стало бы скандалом международного масштаба.
Это начало бы новый виток идеологической конфронтации с США, ведь Доналд Трамп считается условно христианским лидером, и из США уже прозвучали призывы не менять статус музея. Это осложнило бы и отношения Турции с Россией, ведь Владимир Путин неоднократно говорил о готовности защищать христианские ценности. К тому же для России Святая София имеет помимо всего прочего еще и огромное историософское значение.
Исходя из того, как президент Турции в целом строит свою политику, я бы предположил, что он будет затягивать этот вопрос и использовать проблему как инструмент давления на партнеров, в том числе на Евросоюз. Если бы решение было принято быстро, это стало бы яркой демонстрацией его отделения от европейского мира — хотя нельзя полностью исключать, что и этот образ ему тоже нравится«, — отметил Роман Лункин.