Анкара, , 14:04 — REGNUM

Исходя из того, как Реджеп Тайип Эрдоган обычно строит свою политику, следует предположить, что вопрос о статусе Святой Софии будет затягиваться и использоваться как инструмент давления на партнеров, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 2 июля, религиовед Роман Лункин.

Как сообщалось ранее, 2 июля по инициативе президента Турции госсовет страны рассмотрел вопрос о возможном изменении статуса Святой Софии и преобразовании ее из музея в мечеть. О решении предполагается сообщить в течение ближайших недель.

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« Думаю, что для Эрдогана как для традиционалистского политика важнее заявить о самой возможности преобразования музея в мечеть, чем действительно идти на этот шаг. Решение не было принято быстро, а теперь Эрдогану будет сложно идти на попятную и говорить, что с этим решением надо повременить. Но и утвердить это решение сложно: лишения Святой Софии статуса музея, конечно, стало бы скандалом международного масштаба.

Это начало бы новый виток идеологической конфронтации с США, ведь Доналд Трамп считается условно христианским лидером, и из США уже прозвучали призывы не менять статус музея. Это осложнило бы и отношения Турции с Россией, ведь Владимир Путин неоднократно говорил о готовности защищать христианские ценности. К тому же для России Святая София имеет помимо всего прочего еще и огромное историософское значение.