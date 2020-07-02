Москва, , 14:07 — REGNUM Проблемы в отношениях Китая и Индии, в том числе пограничный конфликт, не отражаются на трёхстороннем сотрудничестве Москвы, Нью-Дели и Пекина. Об этом заявил 2 июля замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Замминистра назвал показательным тот факт, что через неделю после столкновений на линии фактического контроля между Индией и Китаем успешно прошла встреча глав МИД всех трёх стран. Индия и Китай продолжают конструктивно вносить вклад в развитие форматов БРИКС и ШОС.

«Так что эти проблемы, которые, безусловно, есть в индийско-китайских отношениях, не мешают развитию нашего сотрудничества с Нью-Дели и Пекином в многостороннем формате», — сказал Моргулов.

Он добавил, что часто звучат вопросы о том, не стоит ли России выступить посредником в урегулировании китайско-индийских разногласий. Такое вмешательство нецелесообразно и может навредить, полагает дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, стычки индийских и китайских военных произошли в ночь на 16 июня в районе реки Галван на союзной территории Ладакх.

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