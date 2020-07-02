Санкт-Петербург, , 14:18 — REGNUM В Ленинградской области в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ приняли участие более 1,3 млн человек, из них поддержали изменение Основного закона 79,38% избирателей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июля сообщил журналистам председатель избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский.

По его словам, в голосовании приняло участие рекордное число избирателей — более 1,3 млн человек, это и жители Ленинградской области, и других регионов, которые решили проявить свою гражданскую позицию на территории Ленобласти.

«Число голосовавших достигло новых исторических высот, проголосовало более 1 млн жителей Ленобласти и других субъектов, — отметил Лебединский. — Для нас это исторический рубеж».

Он отметил, что за семь дней голосования с 25 июня по 1 июля список избирателей не уменьшался, а наоборот, увеличился на 17 тысяч человек.

«Проголосовало «за» — 818 168 граждан, то есть 79,38%. «Нет» ответили 203 833 гражданина — 19,8%. Остальные — совсем маленькая цифра, были недействительные бюллетени», — сказал глава Леноблизбиркома.

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