Москва, , 14:39 — REGNUM Голосование по поправкам к Конституцию РФ демонстрирует появление в России института «согласительной демократии». Об этом 2 июля заявил координатор временной рабочей группы Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека по мониторингу голосования в Москве Игорь Борисов на пресс-конференции в столице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В этом плане другим странам следует брать пример с России, считает эксперт.

«Формируется новый институт «согласительной демократии». Вопрос, заданный президентом населению, говорит о новых формах работы с населением. Некоторые элиты в мире забывают спрашивать у населения как дальше идти. И этот новый опыт «согласительной демократии» говорит о том, что надо искать новые формы участия населения в управлении государством», — сказал Борисов.

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