Киев, , 14:02 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский сохраняет лидерство среди всех кандидатов в президенты страны, однако его рейтинг существенно снизился, сказано в отчёте социологической группы «Рейтинг», опубликованном 2 июля на официальном сайте организации.

Зеленского поддерживают 34,6% тех, кто готов пойти голосовать и определились с кандидатом. На втором месте находится бывший президент Украины Пётр Порошенко — 11,4% поддержки и глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко — 11,2%.

Отметим, что в мае 2020 года Зеленского поддерживали 39,4% опрошенных, что почти на 5% выше нынешних показателей.

Исследование проводилось с 24 по 28 июня 2020 года, всего было опрошено 2 тыс. совершеннолетних жителей подконтрольной Украине территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее социологический Центра Разумкова впервые зафиксировал превышение числа тех, кто не доверяет Зеленскому, над теми, кто доверяет.

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