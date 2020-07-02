Екатеринбург, , 13:58 — REGNUM У депутата Екатеринбургской городской думы, главы «ЛСР. Недвижимость-Урал» Владимира Крицкого выявили новую коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«На данный момент он находится на больничном на домашней самоизоляции», — сообщают в организации.

Депутат болеет в лёгкой форме, он чувствует себя удовлетворительно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее скончалась депутат гордумы Екатеринбурга Елена Дерягина. У нее ранее подозревали коронавирус.

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