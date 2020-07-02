Москва, , 13:52 — REGNUM Состоявшееся 1 июля общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ подтвердило поддержку обществом предложенного президентом страны Владимиром Путиным курса развития России. Об этом сегодня, 2 июля, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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Премьер-министр отметил, что результаты народного волеизъявления «ставят перед правительством новые задачи по реализации всех направлений развития страны».

«Вчерашнее голосование […] усиливает персональную ответственность каждого из нас за вверенный ему участок работы», — добавил председатель российского правительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля включительно. По итогам обработки 100% протоколов, за принятие изменений в Основной закон страны проголосовали 77,92%, против — 21,27% избирателей. Явка составила 65%.

Как заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, народное волеизъявление стало референдумом по доверию президенту РФ Владимиру Путину. Он подчеркнул, что в 2020 году Конституцию РФ поддержали в два раза больше граждан, чем в 1993 году.

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