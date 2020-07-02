Кемерово, , 13:51 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв сегодня, 2 июля, подписал распоряжение об отдельных мероприятиях по противодействию распространению коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что отдельные мероприятия, согласно документу, продлены до 12 июля. Тем временем жителям региона разрешили с соблюдением противоэпидемических требований и мер отдыхать на пляжах.

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В распоряжении, подписанном сегодня, 2 июля, говорится, что работодателям Кузбасса рекомендовано перевести граждан в возрасте 65 лет и старше с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.