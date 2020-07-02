Киев, , 13:52 — REGNUM Ни экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, ни экс-министр экономики Тимофей Милованов не являются кандидатами на пост главы Нацбанка Украины, заявила журналистам 2 июля заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

Кравчук заявила, что информация о назначении Яценюка в Нацбанк — это просто слухи.

«Квалификационно он этому отвечает, но политически — нет… Вряд ли будут голоса за назначение Яценюка», — отметила она.

Также депутат «Слуги народа» опровергла информацию о том, что рассматривается кандидатура Милованова.

Среди реальных кандидатур на пост главы регулятора она назвала нынешнего руководителя «Укргазбанка» Кирилла Шевченко.

ИА REGNUM напоминает, что 1 июля в отставку с поста главы Нацбанка подал Яков Смолий, занимавший этот пост с 2018 года. Сегодня во второй половине дня заявление Смолия рассмотрит профильный комитет Рады, и уже 3 июля вопрос могут вынесли в сессионный зал. Нынешний глава Нацбанка заявил, что намерен покинуть пост в связи с «политическим давлением».