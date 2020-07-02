Москва, , 13:49 — REGNUM Высокий уровень проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции России отметили международные эксперты, которые в эти дни находились в России и наблюдали за голосованием. Об этом 2 июля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на телеканале «Россия 24».

«Они дали самую высокую оценку нашей избирательной системы, отметили её демократичность, её прозрачность, её доступность», — заявила Матвиенко.

«И подчеркнули, что у России можно поучиться и многим западным странам», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в поддержку изменений в Основной закон выступили 77,92% избирателей. Против поправок в Конституцию выступили 21,27% участников голосования. Явка составила 65%.