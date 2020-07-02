Москва, , 13:47 — REGNUM Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России было проведено на очень высоком уровне. Об этом 2 июля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на телеканале «Россия 24»

«Предложенные разные форматы, растянутое во времени голосование — безусловно, это сыграло свою положительную роль, и беспрецедентные приняты были меры по обеспечению чистоты, прозрачности процедуры голосования, её открытости», — заявила Матвиенко.

«Посмотрите ход оглашения промежуточных, текущих результатов — это тоже открытость перед страной, перед людьми. Здесь уже нет возможности манипулировать, здесь нет возможности оставлять какие-то серые зоны. И наша избирательная система показала себя в очень непростых условиях в этот раз с наилучшей стороны», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, в поддержку изменений в Основной закон выступили 77,92% избирателей. Против поправок в Конституцию выступили 21,27% участников голосования. Явка составила 65%.