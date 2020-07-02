Москва, , 13:45 — REGNUM Преодоление пандемии коронавируса и экономического кризиса являются приоритетными задачами для глав российских регионов. Об этом 2 июля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась на столько, что можно не тормозить политические процессы. Однако сохраняется необходимость соблюдения мер предосторожности и поддержки системы здравоохранения, сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что преодоление экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, является приоритетной задачей и для президента России Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 июля в России выявили 661 165 случаев заражения коронавирусом, в том числе 6 760 за минувшие сутки. Выздоровели 428 978 человек, скончались 9 683 пациента.