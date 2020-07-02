Москва, , 13:48 — REGNUM Странам следует сообща идти по пути формирования цифровой демократии. Об этом 2 июля заявил координатор временной рабочей группы Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека по мониторингу голосования в Москве Игорь Борисов на пресс-конференции в столице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, российским экспертам интересно узнать мнение иностранных коллег относительно состоявшегося голосования по поправкам к Конституции РФ. В то же время Россия готова поделиться цифровыми технологиями для голосования.

«Нам интересно узнать ваше мнение, и мы готовы делиться теологиями и новыми формами участия населения в голосовании. Мы готовы делиться, чтобы совместно разрабатывать новые механизмы, которые будут отвечать вызовам времени. Без совместных усилий мы не можем идти в направлении цифровой демократию. Существуют проблемы голосования через интернет, включая проблемы вопросов внешнего вмешательства в национальные выборы», — сказал Борисов.

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