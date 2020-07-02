Москва, , 13:43 — REGNUM После официального утверждения результатов голосования по поправкам к Конституции РФ в жизни страны произойдёт ряд изменений, и некоторые имеют важные правовые последствия, сообщил 2 июля корреспонденту ИА REGNUM адвокат Александр Карабанов.

«Президент получает куда более широкие полномочия, например впервые на конституционном уровне закрепляется право президента лично руководить силовыми министерствами и министерством иностранных дел. Это расширяет и еще больше укрепляет его возможности влияния на внешнюю и оборонную политику», — пояснил эксперт.

Другим важным правовым последствием юрист считает приоритет российских законов над международными в том случае, если последние противоречат Конституции РФ. На конституционном уровне приоритет закрепляется впервые, отметил Карабанов.

«Но стоит понимать, что реализовать данный пункт на практике будет весьма проблематично, особенно если говорить об аспектах заключения международных договоров — не только государством, но и крупными корпорациями, или, к примеру, о соблюдении прав и свобод иностранных граждан. Если российские власти не будут признавать приоритет международных законов, то существует очень большой риск столкнуться с дополнительными санкциями — политическими и экономическими», — сказал адвокат.