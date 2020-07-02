Москва, , 13:33 — REGNUM Поправки к Конституции России были поддержаны подавляющим большинством граждан. Об этом 2 июля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на телеканале «Россия 24». «Подавляющее большинство граждан, как сегодня известно, итоги будут подведены завтра — подавляющее большинство поддержали поправки в Конституцию, и тем самыми обеспечили, я бы сказала, их абсолютную легитимность», — заявила Матвиенко.

Итоги голосования показали высокую консолидацию общества и высочайшую ответственность граждан, указала она.

«Я хотела бы сегодня поблагодарить всех россиян, кто принял участие в голосовании, за их гражданскую позицию. Поблагодарить и тех, кто был за, и тех, кто был против», — добавила Матвиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в поддержку изменений в Основной закон выступили 77,92% избирателей. Против поправок в Конституцию выступили 21,27% участников голосования. Явка составила 65%.