Сеул, , 13:39 — REGNUM Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA) окажет гуманитарную помощь Филиппинам. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей агентства.

По их словам, представители KOICA предоставят медицинскому учреждению в провинции Кавите ряд товаров для борьбы с коронавирусом, включая защитную одежду и защитные маски, общей стоимостью $50 тыс.

Известно, что в 2002 году Корейское агентство международного сотрудничества основало в провинции больницу на 100 коек, а в 2012 году — центр общественного здравоохранения, занимающийся исследованием и лечением инфекционных заболеваний.

В настоящее время на Филиппинах выявлено более 38 тыс. случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 1,2 тыс. человек.