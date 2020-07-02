Санкт-Петербург, , 13:29 — REGNUM Никаких заметных перемен после голосования по поправкам к Конституции не произойдет: результат ожидаемый, граждане привыкли к действующему президенту, у власти нет выраженного мотива для быстрого внесения изменений в соответствии с обновленными социальными тезисами Конституции, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 2 июля, политолог Владимир Васильев.

По данным ЦИК, в голосовании приняли участие 67,97% избирателей, 77,92% поддержали поправки.

« Результат голосования был вполне ожидаемым. Причем важно, что, с одной стороны, имеет место явное преимущество сторонников внесения поправок в Конституцию, но вместе с тем есть и довольно существенная часть граждан, которые проголосовали против. Такой официальный результат, в отличие от возможного официального результата «90+», не вызывает недоверия.

Не думаю, что голосование и его итоги приведут к каким-то заметным изменениям. Помимо предсказуемости результата, есть и вторая причина: люди привыкли к Путину. Происходящее воспринимается как нечто естественное и ожидаемое. Год-два назад еще можно было вести споры о том, что будет после 2024 года. Теперь оснований для таких споров стало меньше.