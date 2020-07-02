Симферополь, , 13:28 — REGNUM Иностранные эксперты, в том числе депутаты Европарламента, наблюдавшие за ходом голосования по поправкам к Конституции в Крыму, подчеркивают демократический характер волеизъявления жителей. Так прокомментировал итоги голосования в республике глава региона Сергей Аксёнов. Всего за ходом голосования в Крыму следили около четырёх тысяч наблюдателей.

«В Республике Крым завершилось Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ. Крымчане приняли в нем активное участие, что в очередной раз подтверждает высокий уровень поддержки президента и предложенных главой государства инициатив», — цитирует Аксёнова его пресс-служба.

«Безусловно, весь процесс с первого до последнего дня был организован в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Благодарю всех, кто принял участие в голосовании, кто не остался в стороне. Ваша активная гражданская позиция — главное условие качественных преобразований в стране и поступательного движения вперед», — сказал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля включительно. В Крыму явка составила 81,75% избирателей: более 90% проголосовавших высказались за поправки, около 9% — против.