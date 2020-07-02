Псков, , 13:26 — REGNUM В Псковской области за поправки к Конституции Российской Федерации проголосовали 78,69% избирателей, против высказались 20,59% из числа пришедших на голосование. Такие итоги обнародованы избирательной комиссией Псковской области после обработки 100% протоколов, сообщили 2 июля в пресс-службе областной администрации.

«По предварительным итогам, явка избирателей составила 56,23% из числа состоящих в списках избирательных комиссий граждан», — говорится в сообщении.

На территории Псковской области действовали 615 избирательных участков. Кроме того, было организовано голосование на дому по предварительной заявке, а также выездное голосование на придворовых территориях.

Согласно предварительным результатам в целом по России, 77,92% поддержали поправки к Конституции РФ и 21,27% высказались против.

Напомним, Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило с 25 июня в течение шести дней до основной даты голосования 1 июля.

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