Москва, , 13:23 — REGNUM Поправки в законодательство в связи с изменением Конституции могут быть приняты в июле. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Часть норм прямого действия, они вступят в силу после подписания президентом указа. Остальные потребуют внесения изменений в законы и нормативные акты, и Федеральному собранию предстоит большая работа, отметила она в эфире телеканала «Россия 24».

В связи с одобрением поправок в Конституцию законодателям предстоит принять около 90 законов, привела данные Матвиенко.