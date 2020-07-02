Джакарта, , 13:19 — REGNUM Представители министерств иностранных дел Индонезии и Японии обсудили укрепление стратегического партнерства между странами, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

На встрече стороны признали, что сотрудничество между странами является единственным эффективным способом преодоления пандемии и ее социально-экономических последствий.

Индонезия выразила признательность Японии за солидарность и помощь в борьбе с COVID-19 и призвала к расширению сотрудничества в секторе здравоохранения, включая разработку медицинских приборов и лекарств.

В области экономики и развития стороны договорились продолжать развивать инвестиционное и торговое сотрудничество в целях восстановления экономики после пандемии.

Правительство Индонезии также намерено продолжать создавать благоприятный инвестиционный климат для японского бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в Канаде и посол Канады в Индонезии согласились с тем, что посольства должны играть важную роль в укреплении двусторонних отношений.

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