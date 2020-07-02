Москва, , 13:18 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин сравнил итоги голосования по Конституции в 1993 году и в 2020 году, нынешние поправки консолидировали общество.

«Если сравнивать Конституцию, которая принималась в 1993 году, обычно представители либералов говорят о 90-х с придыханием, что тогда было больше возможностей. Но хочу сказать об этих возможностях. В тот период времени против Конституции высказалась в два раза больше… Это говорит о том, что те положения и нормы, которые выносились на голосование, не смогли объединить общество, как поправки, которые сейчас вынесены на голосование», — отметил Володин в эфире телеканала «Россия 1».

«И, да есть те, кто против, но есть те, кто за. Против стало в два раза меньше, а тех, кто поддерживает стало в два раза больше. Поэтому сейчас у нас есть все возможности для того, чтобы объединить усилия и при такой консолидации решить задачи, которые стоят перед страной, и сделать её ещё сильнее и, конечно, решить проблемы граждан, которые существуют, и мы об этом всегда говорим», — заявил спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, плебисцит стал референдумом по доверию президенту РФ Владимиру Путину, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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