Москва, , 13:13 — REGNUM В России идёт процесс изменения государственных приоритетов — теперь в центре внимания находятся интересы рядовых граждан. Об этом 2 июля заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов на телеканале «Россия 24».

«Когда в январе этого года президент отправил правительство Медведева в отставку, это было начало того самого разворота. Потом пошли поправки в Конституцию — это очень важные поправки, и социальные, и об устройстве политической власти, и суверенитет, и защита исторической правды, защита русского языка За 27 лет действующей Конституции жизнь изменилась, и настало время таких перемен», — заявил Миронов.

«И в этой связи третий этап — это было бы логично переизбрать депутатов Государственной Думы, потому что в 2016 году люди не голосовали за такие полномочия. Теперь же Госдума утверждает председателя правительства», — подчеркнул он.