Москва, , 13:09 — REGNUM В администрации президента РФ не намерены разбираться с российскими регионами, где была низкая явка на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ. Об этом сегодня, 2 июля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Никакой заказной явки или результата не было и нет», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков заявил, что в Кремле считают триумфом итоги голосования по вопросу внесения изменений в Основной закон страны. По его словам, состоялся триумфальный референдум о доверии президенту РФ Владимиру Путину.

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Как сообщало ИА REGNUM, Ненецкий автономный округ (НАО) оказался единственным регионом в России, где по итогам голосования по поправкам к Конституции при явке свыше 58% более половины проголосовавших (54,57%) выступили против внесения изменений в Основной закон страны.

Добавим, что по итогам обработки 100% протоколов в поддержку поправок к Конституции РФ выступили 77,92% избирателей.