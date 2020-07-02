Москва, , 13:08 — REGNUM Объявить о перевыборах в Государственную Думу сейчас, после внесения поправок в Конституцию, было бы как никогда своевременно. Об этом 2 июля заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов на телеканале «Россия 24».

«Президентские досрочные выборы стопроцентно проводить не надо, с моей точки зрения, потому что у нас здесь перемен не будет. А вот с точки зрения перемены состава Государственной думы — это было правильно и своевременно», — заявил Миронов.

«В 2016 году люди не голосовали за такие полномочия. Теперь же Госдума утверждает председателя правительства. Раньше согласовывала, а теперь утверждает — это очень важное полномочие. И люди голосуют за депутатов — они по сути голосуют за будущее правительство Российской Федерации. И в этой связи досрочные выборы в Государственную думу были бы более чем уместны», — подчеркнул он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России в поддержку изменений в Основной закон выступили 77,92% избирателей. Против поправок в Конституцию выступили 21,27% участников голосования. Явка составила 65%.