Киев, , 13:31 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко обратился к действующему президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием не допустить отставки главы национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия. Об этом он заявил 2 июля во время брифинга.

«Владимир, Александрович, отзовите заявление (об отставке — ИА REGNUM). Верните его Смолию без рассмотрения», — призвал Порошенко.

По его словам, глава нацбанка Украины является «последним взрослым» в украинской власти.

«…Это будет ситуация, когда уйдёт последний взрослый, оставив в доме Украины подростков, находящихся под воздействием алкоголя со спичками», — заявил Порошенко.

По его прогнозам, отставка Смолия приведёт к оттоку инвестиций из украинской экономики.

Как сообщало издание Liga.net, глава нацбанка Украины написал заявление об отставке после конфликта с Зеленским.

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