Киев, 2 июля 2020, 13:31 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко обратился к действующему президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием не допустить отставки главы национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия. Об этом он заявил 2 июля во время брифинга.
По его словам, глава нацбанка Украины является «последним взрослым» в украинской власти.
По его прогнозам, отставка Смолия приведёт к оттоку инвестиций из украинской экономики.
Как сообщало издание Liga.net, глава нацбанка Украины написал заявление об отставке после конфликта с Зеленским.
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