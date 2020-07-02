Москва, , 13:01 — REGNUM Голосование по поправкам к Конституции РФ подтверждает поддержку президентского курса. Об этом 2 июля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, итоги голосования усиливают ответственность чиновников за вверенную им работу.

«Вчерашнее голосование по поправкам к Конституции, подтвердившее поддержку обществом предложенного президентом курса развития страны, конечно, ставит перед правительством новые задачи по реализации всех направлений развития нашей страны и усиливает персональную ответственность каждого из нас за вверенный ему участок работы», — сказал премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля завершилось общероссийское голосование по поправкам к Конституции. По предварительным данным, подавляющее число проголосовавших поддерживают изменения.