Москва, , 13:00 — REGNUM Результаты голосования по поправкам к Конституции России являются триумфом доверия к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом 2 июля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль не будет разбираться с регионами, продемонстрировавшими низкую явку на голосовании. Он отметил, что никакой заказной явки и результатов нет.

Песков также прокомментировал результаты голосования в Ненецком автономном округе. По его мнению, низкий уровень поддержки в этом регионе может быть связан с обсуждением возможного объединения округа с Архангельской областью.

Отметим, в Ненецком автономном округе против поправок в конституцию проголосовали 55,25% жителей региона. В целом по России поправки поддержали 78% избирателей.

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