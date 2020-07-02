Тбилиси, , 13:16 — REGNUM Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе 2 июля представил послу США в Тбилиси Келли Дегнан предварительные поправки к Избирательному кодексу. Об этом сообщает грузинское «Общественное телевидение».

«Мы обсудили дополнительные условия, которые создали более свободную, справедливую, заслуживающую доверия и прозрачную избирательную среду в октябре», — рассказала Дегнан журналистам после встречи.

Дипломат выразила надежду, что вариант поправок, который примет законодательный орган Грузии, будет наиболее оптимальным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты парламента Грузии приняли законопроект о выборной реформе в стране. Решение принималось под давлением со стороны грузинской оппозиции и представителей западных стран.

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