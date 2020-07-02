Оренбург, , 12:57 — REGNUM В Оренбургской области явка в период голосования по поправкам к конституции РФ составила 73,46% (1 133 661 человек). Профессор оренбургского института Московской государственной юридической академии, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметила, что явку в регионе можно назвать сенсационно высокой.

Политолог считает, что явка стала результатом, в том числе большой и грамотной работы избирательной комиссии. На явку положительно повлияло, то, как организовали проведение голосование. «Период досрочного голосования был неизбежен и необходим в условиях неблагоприятной эпидситуации, связанной с распространением коронавируса», — сказала Шешукова.

Она также отметила, что использование новых избирательных технологий позволили привлечь больше граждан к голосованию. «Между тем в большинстве стран мира проблема явки избирателей на выборы обостряется. Мы должны использовать опыт общероссийского голосования для того, чтобы совершенствовать избирательную систему в нашей стране», — считает политолог.

Напомним, для проведения голосования по поправкам к Конституции в течение шести дней (25−30 июня) организовали досрочное голосование. Основной день общероссийского голосования пришёлся на 1 июля, который объявили выходным.