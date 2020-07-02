Москва, , 12:53 — REGNUM Нарушение в московском районе Раменки стало на данный момент единственным крупным нарушением на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июля заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на пресс-конференции.

«По имеющейся по состоянию на 2 июля информации, в одном субъекте Российской Федерации в ходе подсчёта голосов избирателей и установления итогов голосования полностью отменены эти итоги на одном участке для голосования в связи с нарушениями, не позволяющими с достоверностью определить волеизъявление избирателей», — заявила Памфилова.

Речь идёт об участке для голосования №2783 района Раменки города Москвы, где был зафиксирован вброс председателем участковой комиссии бюллетеней для голосования, указала она.

«Вот мы с председателем московской комиссии говорили об этом ночью или рано утром — не могу понять психологию, не могу понять этой женщины. Зачем? Идёт человек на уголовное преступление, под камеры, зная, очевидно. Зачем?» — отметила она.

В связи с этим 2 июля 2020 года территориальная избирательная комиссия приняла решение о признании недействительными итогов голосования.

Читайте развитие сюжета: Памфилова рассказала о нарушениях в регионах на голосовании по Конституции