Киев, , 12:50 — REGNUM Глава Совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин заявляет, что «с удивлением» узнал об отставке главы регулятора Якова Смолия в связи с «политическим давлением», поскольку ни он лично, ни другие члены Совета НБУ не испытывали политического давления со стороны нынешнего или предыдущего руководства страны.

С таким комментарием Данилишин выступил сегодня, 2 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава Совета отметил, что учитывая чувствительность денежно-кредитной сферы, публичные заявления о политическом давлении на руководство Нацбанка являются «неосторожными».

»Они создают риск снижения доверия иностранных инвесторов и украинских граждан к государственным институтам в Украине, что, в свою очередь, будет иметь негативные последствия для экономики в период кризиса», — отметил Данилишин.

Напомним, что Смолий подал в отставку по собственному желанию 1 июля, заявив, что идет на такой шаг в связи с постоянным политическим давлением. Уволить его с поста должна Верховная рада и президент Зеленский уже внес на рассмотрение парламента соответствующий законопроект.