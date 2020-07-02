* талибами — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 12:49 — REGNUM

Обвинения России в сговоре с талибами (запрещены в РФ — прим. ИА REGNUM) — это элемент предвыборной борьбы в США и очередная атака на Дональда Трампа, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 2 июля, публицист Рой Медведев.

Ранее The New York Times со ссылкой на осведомленные источники написала, что военная разведка РФ предлагала «Талибану» (запрещен в России) вознаграждение за убийства находящихся в Афганистане американских военных. Американские депутаты предлагают расширить санкции против России за этот «сговор». В МИД России заявили, что заявления «источников» не соответствуют действительности.

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« Выдвинутые обвинения можно называть элементом предвыборной борьбы в США, но еще точнее было бы сказать, что это борьба лично против Дональда Трампа. Данный отрезок этой борьбы начал его бывший помощник Джон Болтон, потом это подхватили демократы, которые хотели бы использовать такие обвинения в преддверие президентских выборов.

Никаких доказательств, разумеется, представлено не было, потому что и сговора никакого не было тоже. Россия не признаёт талибов (запрещены в РФ — прим. ИА REGNUM). При этом в 2019 году в Москве прошли переговоры с двумя их группами, целью было попытаться воздействовать на них, чтобы они прекратили войну с законным правительством Афганистана. Переговоры закончились безрезультатно, и о них больше никто не вспоминал.