Москва, , 12:45 — REGNUM Официально итоги голосования по поправкам к Конституции в России будут подведены 3 июля. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июля заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на пресс-конференции.

«Мы это сделаем завтра, мы даём возможность нашим комиссиям, если поступят какие-то жалобы вовремя, всё рассмотреть, разобраться, подвести итоги, доставить нам всем документы, которые положены, чтобы мы могли завтра спокойно подвести, официально итоги голосования», — заявила Памфилова.

«Но уже сегодня я могу сказать, что общероссийское голосование состоялось. На текущий момент нам неизвестно о каких-либо случаях, которые могут хоть в какой-то мере повлиять на тот результат, который мы сейчас видим», — указала она.