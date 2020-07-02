Джакарта, , 12:38 — REGNUM Посол Индонезии в Канаде Абдул Кадир Джайлани и посол Канады в Индонезии Кэмерон Маккей согласились с тем, что посольства должны играть важную роль в укреплении двусторонних отношений, сообщает Sindonews.

В ходе видеоконференции стороны подчеркнули важность стратегических отношений и отметили прогресс, достигнутый после установления дипломатических отношений в 1952 году, в том числе в области политического сотрудничества, экономического развития, бизнеса и инвестиций.

Ведомства также обменялись взглядами о развитии сотрудничества в сфере образования, культуры, здравоохранения, туризма и спорта. Стороны признают тесные отношения между двумя странами как основу прочных двусторонних отношений. Канада является привлекательным образовательным направлением для растущего числа индонезийских студентов, а Бали остается туристическим центром для канадских туристов в Юго-Восточной Азии.

Абдул Кадир Джайлани и Кэмерон Маккей подчеркнули необходимость расширения и активизации существующих партнерских отношений в различных областях, представляющих взаимный интерес.

Напомним, Индонезия и Канада отметят 70-ю годовщину установления дипломатических отношений между странами в 2022 году.