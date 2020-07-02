Москва, , 12:38 — REGNUM Сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии и иных охранных организаций смогли эффективно обеспечить правопорядок на голосовании по Конституции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июля заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на пресс-конференции.

«То, что никому не удалось нарушить многодневный ход голосования, повторюсь, огромная заслуга сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, иных охранных организаций, которые честно и добросовестно исполняли свою работу, обеспечили в течение семи ночей полную сохранность бюллетеней людей, которые проголосовали. Правопорядок на территории участка голосования», — заявила Памфилова.