Киев, , 12:37 — REGNUM Американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin направят в район проведения карательной операции против жителей Донбасса, заявил начальник Генштаба Руслан Хомчак 2 июля в интервью изданию АрмияInform.

Он рассказал, что боевики одной из бригад ВСУ активно осваивают оружие, после чего их отправят в Донбасс.

«Нарабатываются навыки работы расчётов этих ПТРК. Лично хочу убедиться, что наши воины могут эффективно применять эти ПТРК», — отметил Хомчак.

Он также добавил, что члены данной бригады также учатся применять турецкие ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar.

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Напомним, ранее появилась информация о том, что США передали Украине ПТРК Javelin с условием, что данное оружие будет храниться на складах ВСУ, и не будет использоваться в Донбассе. Позже заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд заявил, что никаких особых требований американская сторона не выдвигала.

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