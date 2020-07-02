Пекин, , 12:32 — REGNUM Ни одно государство в мире не имеет права вмешиваться во внутренние дела Китая. Об этом сегодня, 2 июля, в ходе брифинга заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн, комментируя принятые на фоне вступления в силу закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге Вашингтоном меры в отношении особо административного района КНР.

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Фэн подчеркнул, что принятый в Китае закон — «событие, которое относится исключительно к внутриполитическим вопросам» страны.

«Китай выражает решительный протест в связи с так называемыми санкциями, которые Соединённые Штаты применили по отношению к Гонконгу», — добавил представитель китайского министерства, отметив, что китайская сторона продолжит противостоять вмешательству в гонконгский вопрос.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня Вашингтон приостановил специальный «преференциальный» режим, действовавший в США в отношении экспорта в Гонконг. Как пояснил министр торговли США Уилбур Росс, новое ограничение касается военной техники и технологий двойного назначения, которые, как опасаются в Вашингтоне, теперь могут легко оказаться в Народно-освободительной армии Китая.

Напомним, 1 июля ступил в силу закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, который днём ранее был единогласно принят высшим законодательным органом КНР — постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей.

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