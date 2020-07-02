Киев, , 12:30 — REGNUM Согласно новому постановлению правительства Украины, штрафы за отсутствие защитной маски в общественных местах для граждан составят 170−255 грн (примерно $6-$9), заявил на брифинге 2 июля глава украинского минздрава Максим Степанов.

Министр отметил, что соответствующая инициатива о внесении изменений в кодекс об административных нарушениях 1 июля была одобрена на заседании правительства и теперь будет передана в Верховную раду.

«Законопроект… регламентирует установление соответствующих штрафов за отсутствие масок… Для физических лиц предусмотрены штрафы от 170 до 255 грн. Для владельцев заведений… если они не придерживаются установленных карантинных требований и не следят за соблюдением масочного режима в соответствующих помещениях, штраф будет составлять от 3400 грн до 5100 грн», — сказал Степанов.

ИА REGNUM напоминает, что 1 июля кабинет министров Украины одобрил штрафы за пребывание граждан в общественных зданиях и транспорте без защитных масок во время карантина. При этом конкретные суммы штрафа для граждан в правительстве не озвучили, министр юстиции Денис Малюська лишь заявил, что они будут «сравнительно небольшие».