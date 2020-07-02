Москва, , 12:30 — REGNUM Участки для голосования по поправкам к Конституции были открыты в 144 других государствах, помимо России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июля заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на пресс-конференции.

«Что касается зарубежного голосования, то участки были открыты в 144 странах. И все дни голосования, и прошедшая ночь — подписание итогов — прошли в спокойной, безопасной для всех участников этого процесса обстановке», — заявила Памфилова.

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