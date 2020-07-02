Москва, , 12:27 — REGNUM Попытки проверить систему голосования на прочность подтвердили высокую эффективность и слаженную работу избирательных комиссий. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июля заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на пресс-конференции.

«У нас вся информация поступила вовремя по спецканалам связи, чтобы мы могли вычислить злоумышленников и тех, кто пытался ещё раз проверить систему на прочность — все эти данные, именно это позволило нам всё провести к единому знаменателю: один гражданин — один голос», — заявила Памфилова.