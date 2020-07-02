Сухум, , 12:30 — REGNUM Директора предприятия «АРС», занимающегося ввозом в Абхазию оружия и боеприпасов, подозревают в незаконном сбыте продукции. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба МВД республики.

По данным ведомства, сотрудниками управления экономической безопасности была проведена проверка предприятия.

«В ходе проверки выявлены факты незаконного сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов должностным лицам службы Государственной охраны РА со стороны директора ООО СП «АРС», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, сообщается в ходе проверки выявлено сокрытие выручки на сумму более полумиллиона рублей. Результаты проверки передали в Генеральную прокуратуру.

Стоит отметить, что «АРС» с 2015 года разрешено ввозить в Абхазию оружие и боеприпасы для нужд службы охраны президента, а также для Генпрокуратуры.