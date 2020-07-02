Киев, , 12:23 — REGNUM Глава национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий принял решение написать заявление об отставке после конфликта с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщило 2 июля издание Liga.net со ссылкой на собственные источники.

«Смолий принял решение писать заявление после заседания Нацсовета реформ (30 июня), на котором у него произошёл конфликтный разговор с Зеленским», — рассказали изданию два собеседника, один из которых лично присутствовал на встрече.

Один из депутатов Рады от фракции «Слуга народа» сообщил журналистам о том, что членам финансового комитета парламента рекомендовали принять отставку Смолия.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Верховной рады постановление об увольнении главы НБУ.

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