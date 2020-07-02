Киев, , 12:20 — REGNUM Отставка Якова Смолия с поста главы Нацбанка Украины сама по себе не означает ничего, заявил в своем комментарии 2 июля украинский политический эксперт Юрий Гаврилечко.

Эксперт предположил, что Смолию «стало скучно» и он решил поиграть в политику, войдя в ряды оппозиции как «обиженный властью».

«При этом Украине позарез нужна собственная, суверенная и независимая финансовая политика. Но независимость НБУ не означает, что его руководство должно пренебрегать потребностями экономики и заниматься исключительно тем, что хочет. НБУ должен, как и любой европейский Центробанк быть подотчетным парламенту, а не служить неизвестно кому», — отметил политолог.

Гаврилечко отмечает, что народные депутаты Верховной рады готовили постановление об оценке деятельности НБУ, в которой довольно резко критиковали политику Нацбанка.

«Но является ли это «политическим давлением»? Нет, конечно!», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что 2 июля президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект об увольнении Якова Смолия с должности главы Нацбанка Украины.

Вечером 1 июля Смолий объявил, чтоподал президенту заявление об увольнениипо собственному желанию — якобы из-за «систематического политического давления».